Потерпевший бедствие в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул

2018-01-14 15:17 | www.apa.az | 6

Иранский танкер SANCHI, потерпевший бедствие 6 января, в воскресенье полностью скрылся под водой в акватории Восточно-Китайского моря.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство АЗЕРТАДЖ.

По данным Государственного океанологического управления КНР, около 12:00 по местному времени на охваченном огнем корабле вновь прогремел мощный взрыв, в результате которого обвалился нос судна. После этого крен танкера на правый борт достиг значения около 25 градусов, площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. метров. Около 13:45 все судно было окутано густым дымом, после чего было зафиксировано, что корабль скрылся под водой.

Шедший под флагом Панамы иранский танкер перевозил 140 тыс. тонн газового конденсата. 6 января в 160 милях (290 киломтрах) к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море он столкнулся с гонконгским сухогрузом. Танкер загорелся, 32 члена его команды - граждане Ирана и Бангладеш - пропали без вести.