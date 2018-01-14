В Иране сняли запрет на Telegram

2018-01-14 15:28 | www.oxu.az | 6

Иран снял ограничения на работу мессенджера Telegram в субботу вечером.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил агентству ИРНА источник.

Популярный в Иране мессенджер Telegram теперь доступен всем пользователям в стране.

Напомним, что Telegram был заблокирован из-за недавних беспорядков в ряде городов Ирана. По меньшей мере 21 человек погиб во время уличных протестов с 28 декабря в разных городах Ирана. Поводом для протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.

По некоторым данным у Telegram в Иране порядка 40 миллионов пользователей.

Э.А.

