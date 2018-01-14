В Ливане взорвали машину одного из лидеров ХАМАС - СМИ

2018-01-14 16:01 | www.trend.az | 6

На юге Ливана взорвали автомобиль BMW, передает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Джадид".



Инцидент произошел в городе Сайда. Пострадал один человек. Бомбу, прикрепленную к автомобилю, привели в действие дистанционно, уточняет телеканал.

Ряд ливанских СМИ пишут, что машина принадлежала одному из лидеров палестинского движения ХАМАС Абу-Хамзе Хамдану. По предварительным данным, в момент взрыва автомобиля его хозяина в нем не было.

Правоохранители оцепили место происшествия и усилили меры безопасности.