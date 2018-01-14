Власти Ирана сообщили о 25 погибших в ходе прошедших протестов

2018-01-14 16:03 | www.trend.az | 6

Судебные власти Ирана уточнили данные о погибших и задержанных в ходе протестов, недавно прошедших в стране: погибли 25 человек, 400 были задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.



Ранее сообщалось о 20 погибших и около 450 задержанных.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

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