Эрдоган второй раз за неделю заявил о возможности возобновления операции в Сирии

2018-01-14 16:14 | www.apa.az | 6

Президент Турции Тайип Эрдоган второй раз за неделю заявил о возможном продолжении операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал НТВ, об этом он объявил 14 января во время выступления перед сторонниками правящей Партии справедливости и развития в провинции Токат.

"Если на то будет воля Аллаха, в ближайшие дни мы предпримем первые шаги в рамках возобновления операции "Щит Евфрата" в Африне, чтобы очистить нашу южную границу от террористов, - сказал он. - Мы можем войти туда (в сирийский Африн) однажды ночью без предупреждения. Мы предпримем все нужные шаги, если наша граница подвергнется хоть малейшей угрозе".

Эрдоган также призвал международное сообщество "поддержать Турцию в ее законных усилиях" по обеспечении безопасности в регионе.

13 января президент Турции также уже заявлял о возможности возобновления операции "Щит Евфрата" в Манбидже и Африне в Сирии.