Фотографа королевской семьи Великобритании обвинили в сексуальных домогательствах

2018-01-14 16:09 | www.trend.az | 6

Тринадцать человек обвинили в сексуальных домогательствах фотографа королевской семьи Великобритании перуанца Марио Тестино. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times, передает ТАСС.



Еженедельник информирует о том, что обвинения в адрес 63-летнего Тестино выдвинули "13 моделей и помощников-мужчин" и что фотограф занимался "сексуальной эксплуатацией моделей-мужчин". Эти обвинения касаются периода времени, начиная с середины 1990-х годов.

В сложившейся ситуации американское издательство Conde Nast, выпускающее журналы Vogue и Vanity Fair, отказало Тестино в праве на сотрудничество. Аналогичные санкции данное издательство распространило и на другого известного фотографа, американца Брюса Вебера, которого обвинили в домогательствах 15 моделей.