Один человек погиб при землетрясении в Перу, десятки ранены

2018-01-14 16:52 | www.apa.az | 6

Как минимум один человек погиб в результате землетрясения в Перу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила губернатор региона Арекипа Ямила Осорио.

55-летняя женщина погибла из-за упавшего на нее камня. Ранее сообщалось, что пострадали еще от 15 до 20 человек. По словам главы провинции Сантьяго Нейры, стихия разрушила много глинобитных домов.

Магнитуда землетрясения, как сообщает Институт геофизики Перу, составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине десяти километров.