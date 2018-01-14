Завтра вечером в Баку ожидается мокрый снег

2018-01-14 17:15 | www.apa.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 января будет преобладать облачная погода, временами пройдут дожди, ночью и вечером в некоторых местах есть вероятность перехода в мокрый снег и снег.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

На Абшеронском полуострове температура ночью 0 – 2, днем 3 – 5 градусов тепла, в Баку ночью 0 – 2, днем 3-5 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра ожидается дождь, местами мокрый снег, снег, в отдельных местах снегопад. Временами туман, порывистый западный ветер.

Ночью температура от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.