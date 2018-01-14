Мощное землетрясение произошло в Перу, есть жертвы

2018-01-14 16:51 | www.trend.az | 6

Как минимум один человек погиб в результате землетрясения в Перу, сообщила губернатор региона Арекипа Ямила Осорио, передает РИА Новости.



По данным портала Peru21, 55-летняя женщина погибла из-за упавшего на нее камня. Ранее сообщалось, что пострадали еще от 15 до 20 человек. По словам главы провинции Сантьяго Нейры, стихия разрушила много глинобитных домов.

Магнитуда землетрясения, как сообщает Институт геофизики Перу, составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине десяти километров.

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