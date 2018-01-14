Власти ЮАР вызовут представителя США после заявления Трампа

2018-01-14 17:26 | www.apa.az | 6

Департамент международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики 15 января вызовет дипломатического представителя США, чтобы выразить протест после заявления американского президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ведомства.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

"Департамент международных отношений и сотрудничества в понедельник, 15 января, выразит протест поверенному в делах посольства США в Претории после последних возмутительных комментариев, приписанных президенту Дональду Трампу", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

Согласно заявлению, южноафриканское ведомство "предоставит поверенному в делах возможность объяснить заявление о том, что африканские страны, Гаити и Сальвадор являются "гадюшниками", и прибытие мигрантов из этих стран в США нежелательно".

В ведомстве добавили, что отношения между ЮАР и США, а также между другими странами Африки и Соединенными Штатами "должны основываться на взаимном уважении и понимании".

Департамент также поддержал заявление послов африканских стран в ООН, которые ранее осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их "возмутительными" и "расистскими", и потребовали от американского лидера извинений.