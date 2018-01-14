Число погибших от землетрясения в Перу увеличилось до двух (ОБНОВЛЕНО)

2018-01-14 17:26 | www.trend.az | 5

Число погибших в результате мощного землетрясения в Перу возросло до двух человек, сообщил в воскресенье глава национального института гражданской обороны страны Хорхе Чавес.



Ранее сообщалось об одной погибшей женщине. В эфире портала RPP Чавес сказал, что одна женщина погибла в округе Яука, еще один человек - в округе Белья-Уньон региона Арекипа.

Различные удары и повреждения получили порядка 65 человек в провинциях Каравели и Наска.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена. Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии.