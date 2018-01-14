Власти ЮАР вызовут представителя США после слов Трампа

2018-01-14 17:47 | www.trend.az | 7

Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР 15 января вызовет дипломатического представителя США, чтобы выразить протест после заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о странах - «грязных дырах», передает RT.

«Департамент международных отношений и сотрудничества в понедельник, 15 января, выразит протест поверенному в делах посольства США в Претории после последних возмутительных комментариев, приписанных президенту Дональду Трампу», - говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что ведомство «предоставит поверенному в делах возможность объяснить заявление о том, что африканские страны, Гаити и Сальвадор являются «грязными дырами» и прибытие мигрантов из этих стран в США нежелательно».