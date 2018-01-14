Путин сравнил коммунизм с христианством

2018-01-14 17:53 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина - с почитанием мощей святых, передает РИА Новости.



Президент России сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве. "Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", - сказал Путин.

"По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", - добавил российский лидер.

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