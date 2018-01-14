В Перу 17 человек пропали без вести в шахте после землетрясения - ОБНОВЛЕНО

2018-01-14 18:01 | www.apa.az | 6

Семнадцать человек числятся пропавшими без вести в одной из шахт в Перу после сильного землетрясения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье замминистра здравоохранения страны Мониса Меса.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Ранее сообщалось о гибели двух человек, еще порядка 65 пострадали в результате землетрясения.

Портал Diario Correo сообщает, что шахта, в которой пропали люди, расположена в районе Чапарра департамента Арекипа. В свою очередь, министр здравоохранения Абель Салинас сообщил, что к шахте направлены почти 50 спасателей для поиска пропавших горняков.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США ранее сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была снята. Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии.

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Как минимум один человек погиб в результате землетрясения в Перу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила губернатор региона Арекипа Ямила Осорио.

55-летняя женщина погибла из-за упавшего на нее камня. Ранее сообщалось, что пострадали еще от 15 до 20 человек. По словам главы провинции Сантьяго Нейры, стихия разрушила много глинобитных домов.

Магнитуда землетрясения, как сообщает Институт геофизики Перу, составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине десяти километров.