В Ливане взорвали машину одного из лидеров ХАМАС

2018-01-14 18:04 | www.oxu.az | 5

На юге Ливана взорвали автомобиль BMW.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Аль-Джадид.

Один их лидеров ХАМАС Абу-Хамзе Хамдан получил ранения в результате подрыва его машины, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы армии Ливана.

Инцидент произошел в городе Сайда. Бомбу, прикрепленную к автомобилю, привели в действие дистанционно.

Правоохранители оцепили место происшествия и усилили меры безопасности.

В городе Сайда расположен один из крупнейших лагерей палестинских беженцев — Айн-эль-Хельве, где различные группы, включая бандформирования, поддерживающие террористов, вступают в вооруженное противостояние за власть.

Э.А.

