При взрыве моторной лодки в Таиланде пострадали не менее 16 человек

2018-01-14 18:25 | www.trend.az | 8

Не менее 16 человек пострадали в результате взрыва моторной лодки неподалеку от острова Пхипхи в Таиланде, передает РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.



По данным издания, взрыв на моторной лодке произошел в воскресенье во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. На борту лодки находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда - члены экипажа и гид.

"Шестнадцать человек получили ранения, когда моторная лодка, на борту которой находились 26 туристов из Китая, взорвалась неподалеку от острова Пхипхи в воскресенье", — пишет газета.

Издание уточняет, что шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.