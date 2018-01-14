Чемпион мира по боксу Джошуа проведет бой с Паркером 31 марта в Кардиффе

2018-01-14 18:29 | www.apa.az | 6

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет бой с обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером 31 марта в Кардиффе.

Как передает АПА, об этом Джошуа сообщил в Twitter.

"Хочу поделиться с вами официальной информацией, - сказал Джошуа. - Мой бой с Джозефом Паркером состоится 31 марта в Кардиффе. Уважаю Паркера и его команду за то, что они приняли этот вызов".

25-летний Паркер не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 24 победы (18 - нокаутом). На счету 28-летнего Джошуа 20 побед, все нокаутом, ни одного поражения.