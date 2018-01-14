Батон колбасы спас застрявшего в холодильнике британского мясника

2018-01-14 19:03 | www.trend.az | 5

Мясник из графства Девон оказался заперт в холодильнике собственной лавки, но смог выбраться благодаря батону кровяной колбасы (Black Pudding), передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.



Дверь морозильника закрылась от ветра, и замок-кнопка начала замерзать. По словам 70-летнего Криса Маккейба, при температуре в камере -20 градусов он заледенел бы за полчаса. В помещении не было тяжелых металлических предметов, однако рядом оказался последний батон полуторакилограммовой колбасы - им он расколол лед вокруг замка и выбрался наружу.

"Колбаса спасла мою жизнь, в этом сомнений нет. Если бы я начал ломиться наружу, никто бы этого не услышал, потому что холодильная камера стоит на заднем дворе", - рассказал мужчина.

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