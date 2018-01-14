Коалиция США приступила к созданию в Сирии "сил безопасности границы"

2018-01-14 19:11 | www.apa.az | 6

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории.

Как передает АПА, об этом сообщил изданию Defense Post официальный представитель коалиции.

"Коалиция работает совместно с СДС над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время в первом классе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тысяч человек",- заявил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

По его словам, новые силы будут находиться вдоль долины реки Евфрат – вдоль западной окраины территории в Сирии в настоящее время подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.