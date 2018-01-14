Мощное землетрясение в Перу: шахта обвалилась, люди пропали

2018-01-14 19:24 | www.oxu.az | 5

Семнадцать человек числятся пропавшими без вести в одной из шахт в Перу после сильного землетрясения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье замминистра здравоохранения страны Мониса Меса.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Ранее сообщалось о гибели двух человек, еще порядка 65 пострадали в результате землетрясения.

Портал Diario Correo сообщает, что шахта, в которой пропали люди, расположена в районе Чапарра департамента Арекипа.

В свою очередь, министр здравоохранения Абель Салинас сообщил, что к шахте направлены почти 50 спасателей для поиска пропавших горняков.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США ранее сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была снята. Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии.