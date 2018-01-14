"СКА-Хабаровск" сыграет с "Нефтчи" и "Тираной" на первом сборе в Турции

2018-01-14 19:30 | www.apa.az | 6

Определились соперники «СКА-Хабаровск» в запланированных контрольных матчах на первом сборе в Турции.

Как передает АПА со ссылкой на championat.com, 20 января «армейцы» сыграют с албанской "Тираной".

Начало матча в 14:00 по местному времени.

22 января хабаровчан ждёт встреча с ФК "Нефтчи" (Баку, Азербайджан). Начало матча в 16:00 по местному времени.

"Нефтчи" — флагман азербайджанского футбола (8 чемпионских титулов). В настоящее время бакинцы занимают 5-е место в своём национальном чемпионате.