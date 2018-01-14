Власти Ирана заявили о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера

2018-01-14 19:38 | www.oxu.az | 6

Иранские власти заявили, что все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, погибли.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на представителя ВМС Ирана.

Центральное телевидение Китая сообщило, что сам танкер затонул после очередного взрыва на борту.

Танкер Sanchi, зарегистрированный в Панаме и перевозящий груз иранской компании National Iranian Tanker в Южную Корею, загорелся в 6 января после столкновения с сухогрузом CF Crystal. В понедельник китайские власти выразили опасения, что иранский танкер может взорваться. По данным Центрального телевидения Китая, на борту танкера находились в общей сложности 32 человека. На борту сухогруза CF Crystal находился 21 член экипажа, все они были спасены.

Танкер перевозил 136 тонн (около 1 млн баррелей) газового конденсата — ультралегкой и нестабильной смеси, конденсирующейся из природных газов. Груз был предназначен для южнокорейской компании Hanwha Total, его стоимость оценивается в 61 млн долларов США.