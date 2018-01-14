Истребители США прибыли на учения в Эстонию

2018-01-14 20:00 | www.trend.az | 6

Двенадцать истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо в воскресенье прибыли в Эстонию, чтобы принять участие в международных учениях, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны, передает РИА Новости.



Истребители 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с американской авиабазы в Толедо.

"Одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в широкомасштабных воздушных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии", - сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге.