Коалиция во главе с США приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии

2018-01-14 20:22 | www.trend.az | 8

Коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии. Об этом сообщает The Defense Post со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила, передает RT.

«Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время в первом наборе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель - создать численность сил примерно в 30 тыс. человек», - заявил он.

Вил добавил, что группировка сил будет дислоцирована вдоль долины реки Евфрат.