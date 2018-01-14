Коалиция США начала создавать «силы безопасности границы» в Сирии

2018-01-14 20:31 | www.apa.az | 6

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» приступила к созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом изданию Defense Post сообщил ее официальный представитель Томас Вил, передает РИА «Новости».

Как отмечается, альянс работает совместно с «Сирийскими демократическими силами».



«В настоящее время в первом классе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель – создать численность сил примерно в 30 тыс. человек»,— сказал Вил.

По его словам, новые силы будут располагаться вдоль долины реки Евфрат – вдоль западной окраины территории в Сирии в настоящее время подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.