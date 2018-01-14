Айгюн и Бриллиант – не помирились, но спели дуэтом – ВИДЕО

2018-01-14 20:21 | www.oxu.az | 5
Как сообщалось ранее, вчера в Баку состоялся концерт популярной турецкой певицы Ажды Пекан.
Как передает Oxu.Az, на концерт пришли и местные знаменитости, среди которых были Айгюн Кязымова и Бриллиант Дадашева. Певицы сидели в разных рядах и не разговаривали друг с другом.
Но после концерта было другое мероприятие, куда были приглашены и Айгюн Кязымова, и Бриллиант Дадашова. Как видно из видео, которое сняли и разместили в Сети приглашенные на это мероприятие гости, на вечере Айгюн и Бриллиант спели дуэтом.
Предлагаем вам это видео: