Батон колбасы спас замерзающего британского мясника

2018-01-14 20:37 | www.oxu.az | 6

Мясник из графства Девон оказался заперт в холодильнике собственной лавки, но смог выбраться благодаря батону кровяной колбасы (Black Pudding), передает Oxu.Az со ссылкой на Fox News.

Дверь морозильника закрылась от ветра, и замок-кнопка начала замерзать. По словам 70-летнего Криса Маккейба, при температуре в камере – минус 20 градусов он заледенел бы за полчаса. В помещении не было тяжелых металлических предметов, однако рядом оказался последний батон полуторакилограммовой колбасы — им он расколол лед вокруг замка и выбрался наружу.

«Колбаса спасла мою жизнь, в этом сомнений нет. Если бы я начал ломиться наружу, никто бы этого не услышал, потому что холодильная камера стоит на заднем дворе», - рассказал мужчина.