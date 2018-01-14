Закир Нуриев: Возобновление работы "обменников" не повлияет на прибыль азербайджанских банков

2018-01-14 20:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Открытие физическими и юридическими лицами пунктов обмена валюты не повлияет на прибыль банков, сказал в среду Trend глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

По его словам, решение о закрытии обменных пунктов, принятое Палатой надзора над финансовыми рынками страны в январе 2016 года, несколько увеличило прибыль банков [так как операции по обмену валюты осуществляются только со стороны банков], но это увеличение наблюдалось в основном в период некоторой волатильности на валютном рынке.

“Сегодня ситуация на рынке достаточно стабильная. Поэтому прибыль банков от операций по обмену валюты на сегодняшний день не столь существенна”, - отметил Нуриев.

Глава АБА добавил, что банки кроме наличных операций по обмену валюты, также проводят и безналичные операции, а обменники оказывать подобные услуги не смогут.

“Пункты обмена валюты вне банков смогут оказывать только услуги по операциям с наличностью. Кроме того, законодательство не подразумевает лишение банков права продолжать проводить операции по обмену наличной валюты. Поэтому, я считаю, что возвращение обменников на рынок не повлияет на доходы и прибыль банков”, - сказал глава АБА.

Нуриев добавил, что возобновление работы пунктов обмена валюты вне банков способствует развитию в Азербайджане туризма. Данный шаг, по его словам, направлен на то, чтобы население и гости страны могли свободно обменивать валюту в выходные и праздничные дни.

“В большинстве своем банки не работают в выходные и праздничные дни. Число банковских филиалов и отделений, оказывающих услуги круглосуточно также ограничено. Это создает ряд трудностей, как для туристов, так и для населения. Поэтому восстановление работы обменников позволит улучшить качество оказываемого населению и туристам сервиса”, - отметил Нуриев.