Трамп рассказал, каких мигрантов хочет видеть в США

2018-01-14 20:50 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter рассказал, каких мигрантов он хочет видеть в США, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать снова сильной и великой, люди, которые приезжают по заслугам. Больше никаких лотерей!», - написал Трамп.

Ранее Трамп заявлял о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты, по его мнению, попадают «наихудшие» представители других государств. Также сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из ряда стран, выходцами из «грязных дыр».