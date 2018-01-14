Турция заявила о неприемлемости размещения у своих границ новых «сил безопасности»

2018-01-14 21:14 | www.oxu.az | 6

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что планы США по созданию новых «сил безопасности границы» на подконтрольной им территории Сирии неприемлемы, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«США предпринимает шаги, которые узаконивают террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом. Наша борьба с террористическими организациями будет продолжаться как внутри страны, так и за её пределами. Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности», - приводит телеканал NTV слова Калына.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии. По словам представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила, их численность должна составить около 30 тыс. человек.

Группировка сил будет дислоцирована вдоль долины реки Евфрат.