Около 45 тысяч человек в Дагестане остались без света

2018-01-14 21:23 | www.apa.az | 6

Три района в Дагестане остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь группы по связям с общественностью АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"По причине неблагоприятных погодных условий отключилась ВЛ "Шамильское-Анцух". В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы (около 45 тысяч человек)", — рассказала пресс-секретарь компании.

По ее словам, попытки автоматического и ручного включения электроэнергии оказались неуспешными.