Джейми Фокс водит внедорожник, дизайн которого разработал азербайджанец

2018-01-14 21:34 | www.oxu.az | 6

Автопарк актера Джейми Фокса пополнился внедорожником-монстром, получившим название «Танк», дизайн которого создал азербайджанец Самир Садыгов для компании Rezvani Motors.

Снимок с «Танком» обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Рэй» Джейми Фокс представил на своей странице в социальной сети Instagram, передает Oxu.Az.

Напомним, что ранее азербайджанцем для Rezvani Motors был создан спорткар Rezvani Beast, «засветившийся» в клипе у Криса Брауна.