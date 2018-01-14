Враг обстрелял село в Агдаме – ФОТО

2018-01-14 21:46 | www.oxu.az | 5

Подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу село Агдамского рйона, расположенное близ линии соприкосновения войск.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, обстрелу подверглось село Мирещяли, расположенное напротив двух других оккупированных сел Шыхлар и Орта Гаравенд Агдамского района.

Обстрел был произведен мелкокалиберным оружием. Пули повредили частные дома и технику.

Согласно информации представителя исполнительной власти села Магерама Гулиева, наряду с крышами нескольких домов, был поврежден и трактор жителя села Эльмана Мамедова.

Противник прекратил обстрел территории после ответного обстрела ВС Азербайджана. В данный момент ситуация в селе относительно спокойная.