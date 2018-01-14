Папа Франциск: Не бойтесь мигрантов

2018-01-14 22:00 | www.oxu.az | 6

Папа римский Франциск после прочтения в соборе св. Петра традиционной воскресной молитвы обратился к собравшимся с проповедью, посвящённой Всемирному дню мигрантов и беженцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на euronews, по словам понтифика, верующие должны преодолеть свой страх в отношении иностранцев.

«Люди на местах иногда опасаются, что вновь прибывшие потревожат установленный порядок, нарушат то, что создавалось годами. У вновь прибывших свои страхи: они боятся столкновений, осуждения, дискриминации, неуспеха. Все эти страхи обоснованы, по-человечески их можно понять. Сомнения и страхи - это не грех. Греховным является позволять этим страхам формировать наши реакции, ограничивать наш выбор, подрывать уважение и великодушие», - сказал папа Франциск.

В соборе во время проповеди присутствовали представители самых разных народов.