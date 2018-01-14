Ибрагим Калын: "США узаконивают террористические организации в Сирии"

2018-01-14 22:11 | www.apa.az | 7

Планы Вашингтона по созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ему территории Сирии неприемлемы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, обэтом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию, — это вызывает беспокойство. <…> Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом. Наша борьба с террористическими организациями будет продолжаться как внутри страны, так и за ее пределами. Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности", — цитирует Калына телеканал NTV.



Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории.

По его словам, проамериканская коалиция работает совместно с "Сирийскими демократическими силами" над созданием и обучением новых "сил безопасности границы". Подготовку проходят пока около 230 человек, конечная цель — создать группировку примерно в 30 тысяч человек.



