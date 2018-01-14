«Ливерпуль» в ярком матче нанес поражение «Ман Сити» – ВИДЕО

2018-01-14 22:36 | www.oxu.az | 6

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал на своём поле «Манчестер Сити».

Как передает Oxu.Az, встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голы на свой счёт записали Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах. В составе «Манчестер Сити» отличились Лерой Зане, Бернарду Силва и Илкай Гюндоган. Таким образом, «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии. «Ливерпуль» одержал четвёртую подряд победу в АПЛ, доведя серию без поражений до 14 матчей.

«Манчестер Сити» (62 очка) остался лидером чемпионата Англии, «Ливерпуль» (47) в турнирной таблице располагается на третьей строчке.

С.Б.

