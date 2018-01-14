Баку – в ТОП-5 городов с самой необычной архитектурой

2018-01-14 22:49 | www.oxu.az | 6

Баку занял пятое место в рейтинге городов с самой необычной архитектурой. Рейтинг составил туристический путеводитель Lonely Planet, передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан».

Рейтинг адресован тем, кто уже побывал в главных архитектурных центрах мира — Париже, Нью-Йорке и Лондоне и ищет новые маршруты.

В столице Азербайджана составители рейтинга советуют погулять по средневековым улицам в Старом городе (Ичери Шехер), посетить Девичью Башню и Центр имени Гейдара Алиева.

Лидером рейтинга является Барселона, в которой руины эпохи Римской империи и готические соборы смешиваются с причудливыми зданиями Антонио Гауди. Эксперты рекомендуют уделить внимание не только незавершенному шедевру Саграда Фамилия, но и таким творениям, как «Дом Бальо» и «Парк Гуэль».

На втором месте рейтинга — Стамбул. Тысячелетнее наследие города — это множество дворцов и башен, созданных во времена греков, римлян, византийцев и османов. Наибольший интерес для любителей архитектуры представляют Собор Святой Софии VI века, Голубая мечеть XVII века и Дворец Топкапы.

Третья позиция отдана Риму. В Вечном городе специалисты советуют побродить по Колизею и Палатинскому холму, заглянуть в Пантеон, увидеть работы Микеланджело и Бернини в Соборе Святого Петра или просто прогуляться по римским улицам с бесчисленными барочными дворцами и фонтанами.

В пятерку наиболее крутых с точки зрения архитектуры городов также включен Шанхай. В Шанхае достойны внимания сооружения в стиле арт-деко и фантастические небоскребы. Обязательны к посещению Шанхайская башня, Шанхайский мировой финансовый центр и Музей Гималаев.

Эксперты Lonely Planet также включили в топ-10 городов с необычной архитектурой Бразилию, Оксфорд, Майами, Мумбаи и Чикаго.