В Перу 17 человек пропали без вести в шахте после землетрясения

2018-01-14 22:58 | www.apa.az | 6

Семнадцать человек числятся пропавшими без вести в одной из шахт в Перу после сильного землетрясения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье замминистра здравоохранения страны Мониса Меса.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Ранее сообщалось о гибели двух человек, еще порядка 65 пострадали в результате землетрясения.



Портал Diario Correo сообщает, что шахта, в которой пропали люди, расположена в районе Чапарра департамента Арекипа. В свою очередь, министр здравоохранения Абель Салинас сообщил, что к шахте направлены почти 50 спасателей для поиска пропавших горняков.



Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США ранее сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была снята. Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии.



