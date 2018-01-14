Ливия примет участие в заседаниях комитета ОПЕК+ в Омане

2018-01-14 23:01 | www.trend.az | 6

Ливия примет участие во встрече министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+, которая состоится в Омане 21-22 января, заявил в воскресенье директор по маркетингу министерства нефти и газа Омана Али бен Абдалла ар-Раями, пишет РИА Новости.

"Ливийской национальной нефтяной компании было направлено приглашение принять участие во встрече. Они подтвердили свое участие", - заявил ар-Раями, слова которого приводятся в Twitter министерства нефти и газа Омана.

Ливия и Нигерия ранее не несли обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако по итогам встречи всех 24 стран-участниц венского соглашения, прошедшей в конце ноября прошлого года, было принято решение, что Ливия и Нигерия с 2018 года ограничат производство на уровне 2017 года — около 1 миллиона баррелей для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.