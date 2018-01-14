Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых – ВИДЕО

2018-01-14 23:16 | www.oxu.az | 6

Коммунисты не изобретали свою идеологию, а лишь приспособили под нее православную веру, считает президент РФ Владимир Путин.

«Ленина положили в Мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», - сказал Путин в документальном фильме «Валаам», выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала Россия 1 (ВГТРК), передает Oxu.Az.

Он отметил, что коммунистическая идеология сродни христианству, так как понятия свободы, братства, равенства и справедливости заложены в Священном писании.

«А Кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали», - сказал президент.

Владимир Путин заметил, что семена единения всегда оставались в народе.

«Конечно, в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. В первую очередь, как раз благодаря Русской православной церкви», - считает президент РФ.

В российском обществе неоднократно поднималась тема возможного захоронения тела Владимира Ленина. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что когда-нибудь тело Ленина будет захоронено после референдума по этому вопросу. В Кремле заявляют, что этот вопрос не является темой повестки дня кремлевской администрации.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов считает, что Мавзолей Владимира Ленина необходимо превратить в музей, а к телу революционера относиться, как к мумии фараона.

В ноябре 2017 года первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ, советник спикера Госдумы Александр Щипков констатировал, что тело Ленина должно быть захоронено, но в настоящее время это может расшатать политическую ситуацию в стране, в связи с этим он призвал наложить мораторий на тему захоронения Ленина.