В Иране объявлен национальный траур по погибшим морякам

2018-01-14 23:40 | www.oxu.az | 6
Власти Ирана объявили 15 января днем национального траура после гибели экипажа танкера, затонувшего у берегов Китая, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.
6 января танкер столкнулся с сухогрузом у китайского побережья. После инцидента танкер загорелся, впоследствии на его борту произошел взрыв.
Весь экипаж судна — 32 человека — погиб.
Как рассказал представитель специальной рабочей группы Мохаммад Ростад, команда танкера погибла практически мгновенно из-за взрыва после столкновения и выхода токсичных газов.