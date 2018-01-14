В Иране объявлен национальный траур по погибшим морякам

2018-01-14 23:40 | www.oxu.az | 6

Власти Ирана объявили 15 января днем национального траура после гибели экипажа танкера, затонувшего у берегов Китая, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

6 января танкер столкнулся с сухогрузом у китайского побережья. После инцидента танкер загорелся, впоследствии на его борту произошел взрыв.

Весь экипаж судна — 32 человека — погиб.

Как рассказал представитель специальной рабочей группы Мохаммад Ростад, команда танкера погибла практически мгновенно из-за взрыва после столкновения и выхода токсичных газов.