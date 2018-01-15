Аббас призвал к пересмотру неработающих соглашений Палестины с Израилем

2018-01-15 00:35 | www.trend.az | 6

Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал пересмотреть соглашения с Израилем, которые тот не выполняет, передает РИА Новости.

Выступая на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, он обвинил Израиль в том, что тот своей поселенческой политикой положил конец соглашениям Осло, на основании которых функционируют органы палестинского самоуправления и строятся планы ближневосточного урегулирования.

"Мы призываем Центральный совет пересмотреть соглашения, подписанные с израильским правительством, поскольку Израиль их не соблюдает", - сказал Аббас.