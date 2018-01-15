Анкара: США узаконивают террористические организации в Сирии

2018-01-15 00:46 | www.oxu.az | 6
Планы Вашингтона по созданию так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ему территории Сирии неприемлемы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, обэтом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию, — это вызывает беспокойство. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом. Наша борьба с террористическими организациями будет продолжаться как внутри страны, так и за ее пределами. Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности», — цитирует Калына телеканал NTV.