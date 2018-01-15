Житель Баку убит соседом

2018-01-15 02:20 | www.apa.az | 10

В Баку совершено убийство. Как сообщает АПА, инцидент произошел на улице Хыдыра Мустафаева 126 в Ясамальском районе Баку.

По сообщению, Искендеров Шахин Расим оглу 1970 г.р. получил ножевые ранения перед домом, где проживал. Инцидент произошел на фоне конфликта, вспыхнувшего между соседями из-за парковочного места перед домом. В ходе конфликта сосед нанес Искендерову 9 ударов ножом.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в горбольницу №1, однако врачи оказались бессильны - спасти пациента не удалось.

Прокуратура Ясамальского района расследует факт.