Авиалайнер экстренно сел на базе ВВС Канады по пути в Тель-Авив

2018-01-15 04:49 | www.trend.az | 5

Сотни пассажиров израильского авиалайнера, которые совершил вынужденную посадку на пути из Нью-Йорка в Тель-Авив, провели 12 часов на заснеженной канадской авиабазе, прежде чем за ними прилетел резервный самолет, передает РИА Новости со ссылкй на местное телевидение.

Прервать полет и искать ближайший аэродром экипажу Boeing-747 пришлось менее чем через два часа после взлета из-за сработавшего сигнала о возгорании в шасси.

"Сотни удивленных пассажиров были вынуждены оставаться в самолете. На летное поле выходить им было запрещено из-за сильного мороза, достигавшего отметки в минус 30 градусов", - передает Второй канал.

Аэродром, где приземлился авиалайнер, оказался базой канадских ВВС Goose Bay, где нет необходимой инфраструктуры для приема и размещения такого числа пассажиров.