Автомобиль въехал в стоматологическую клинику в Калифорнии - СМИ

2018-01-15 05:06 | www.trend.az | 5

По меньшей мере два человека пострадали после того, как автомобиль на большой скорости въехал в здание стоматологической клиники в штате Калифорния в воскресенье и застрял на уровне второго этажа. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал NBC.

По его информации, инцидент произошел около 05:25 по местному времени в городе Санта-Ана. Автомобиль, следовавший на большой скорости, въехал в отбойник, после чего машину отбросило на здание клиники, где она проломила стену на втором этаже и загорелась.

Водителю и пассажиру удалось выбраться из транспортного средства, их доставили в больницу с незначительными травмами.