В Казахстане пять человек погибли в ДТП

2018-01-15 05:55 | www.apa.az | 5

Пять человек погибли, еще пятеро с травмами госпитализированы в результате лобового столкновения двух легковых автомашин на трассе Атырау — Астрахань на западе Казахстана. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное издание ATPress ссылаясь на пресс-секретаря департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиеву.

Авария произошла в воскресенье.



"Произошло лобовое столкновение автомашин Hyundai Accent и ВАЗ-21015. В результате аварии на месте дорожно-транспортного происшествия погибли 60-летний водитель ВАЗ-21015 и четверо его пассажиров — женщины, 1977 и 1961 годов рождения, мужчины, 1989 и 1958 годов рождения", — сообщает издание.



Указывается также, что водитель и четверо пассажиров Hyundai Accent, среди которых них есть дети, доставлены в больницу райцентра Аккистау.

Будет назначен ряд экспертиз, начато расследование.



