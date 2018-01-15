В Баку в ночном клубе произошла поножовщина, ранены 5 человек

2018-01-15 06:53 | www.apa.az | 5

В ночь на 15 января в одном из ночных клубов на территории Низаминского района Баку произошла массовая драка среди молодежи. Как сообщает АПА, в ходе конфликта 5 человек получили ножевые ранения.

По сообщению, конфликт произошел из-за девушки. Обстоятельства не раскрываются. Ножевые ранения нанесены 30-летней Асадовой Эсмире Тельман гызы, Мирзоевой Туркане Теймур гызы 1990 г.р. и Эйвазову Афгану Хасрат оглу 1987 г.р. Еще двое пострадавших доставлены в одну из частных клиник.

В связи с инцидентом задержаны трое.