В Казахстане пять человек погибли в ДТП

2018-01-15 07:48 | www.trend.az | 18

Пять человек погибли, еще пятеро с травмами госпитализированы в результате лобового столкновения двух легковых автомашин на трассе Атырау - Астрахань на западе Казахстана. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает региональное издание ATPress со ссылкой на пресс-секретаря департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиеву.

Авария произошла в воскресенье.

"Произошло лобовое столкновение автомашин Hyundai Accent и ВАЗ-21015. В результате аварии на месте дорожно-транспортного происшествия погибли 60-летний водитель ВАЗ-21015 и четверо его пассажиров — женщины, 1977 и 1961 годов рождения, мужчины, 1989 и 1958 годов рождения", — сообщает издание.