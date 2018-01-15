Рынок корпоративных ценных бумаг Азербайджана нуждается в развитии - глава фондовой биржи (Эксклюзив)

2018-01-15 08:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Рынок корпоративных ценных бумаг занимает очень небольшую нишу в общем обороте на Бакинской фондовой бирже (БФБ), сказал в интервью Trend председатель БФБ Вугар Намазов.

По его словам, для развития рынка корпоративных ценных бумаг необходимо провести большой объем работы.

"В целом 2017 год стал рекордным в плане оборота для БФБ. Оборот в 2017 году составил 13,6 миллиарда. Всего торговля на бирже идет на пяти рынках - государственных ценных бумаг, акций, долговых инструментов, операций РЕПО и на рынке производных инструментов. При этом, если не учитывать производные инструменты, большая часть рынка (около 80 процентов) приходится на рынок государственных ценных бумаг. Это показывает, что для развития частного сектора необходимо провести большой объем работы", - сказал Намазов.

Глава БФБ отметил, что рынок государственных ценных бумаг мог бы сыграть роль модели для рынка корпоративных ценных бумаг, особенно в вопросе IPO

"Все мы увидели, как выпуск облигаций SOCAR повысил интерес к массовому выпуску облигаций. Мы уже завершили листинг Unibank и компании METAK. Подобный шаг, нацеленный на массовый выпуск ценных бумаг, необходим и рынку акций. Все ждут, что кто-то сделает первый шаг, и если он будет успешным, остальные последуют этому примеру. Поэтому нам очень важна ролевая модель - крупная компания, которая могла бы осуществить большой выпуск ценных бумаг", - отметил Намазов.